Le spécialiste des accès sécurisés Dormakaba biffe 183 emplois en Suisse

Dormakaba Suisse est basée à Rümlang (ci-dessus), dans le canton de Zurich, mais elle est aussi présente à Saint-Gall et au Mont-sur-Lausanne.

Les suppressions de postes prévues concerneront principalement deux secteurs. Le développement de produits, actuellement basé sur les sites de Rümlang (ZH) et de Wetzikon (ZH), sera relocalisé à Sofia, en Bulgarie. Dans le domaine de la production, centralisée à Wetzikon, «les suppressions d’emplois s’inscrivent dans le cadre des mesures de rationalisation et d’automatisation continues mises en œuvre depuis plusieurs années déjà», écrit Dormakaba.

Au total, la firme emploie actuellement en Suisse quelque 365 personnes à Rümlang, 450 à Wetzikon, 65 à Saint-Gall et 50 au Mont-sur-Lausanne. Les personnes concernées ont été informées lundi. Ces licenciements font partie d’une réorganisation à l’échelle du groupe qui prévoit de biffer quelque 800 emplois à temps plein, sur un total de 16’000 dans le monde.

Jusqu’à 170 millions d’économies par an

Ce plan vise à économiser jusqu’à 170 millions de francs par an d’ici à l’exercice 2025-2026, afin d’atteindre ses objectifs financiers: une croissance annuelle de 3% à 5% dès 2024, un Ebitda (marge opérationnelle brute) de 16% à 18% dès 2025-26 et une rentabilité des capitaux investis (ROCE) de plus de 30% toujours à partir de 2025-26.