Le «stalking» sera bientôt puni par le Code pénal suisse

En effet, l’avant-projet, dont la consultation s’est terminée le 22 septembre, prévoit de modifier l’article 181 du Code pénal, pour y ajouter un paragraphe dédié au harcèlement obsessionnel: «Quiconque traque, harcèle ou menace obstinément une personne et l’entrave dans la libre détermination de sa façon de vivre, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire». Et les premiers retours sont positifs. Plusieurs organismes de la société civile, comme la Fédération suisse des psychologues, ont salué l’initiative. Les cantons romands ont également tous réagi positivement, exprimant toutefois, çà et là, quelques réserves au sujet de sa formulation ou de sa mise en œuvre concrète. Ces réponses devront désormais être évaluées et potentiellement prises en compte dans l’élaboration du projet de loi qui sera soumis aux deux Chambres.