Enfants: L’éducation sans violence bientôt inscrite dans le Code civil

«Le droit en vigueur interdit déjà aux parents d’user de violence dans l’éducation», rappelle le gouvernement dans un communiqué mercredi. «Le droit pénal protège les enfants, et le législateur a récemment renforcé les dispositions civiles en ce sens en étendant les droits et les obligations de signalement en cas de soupçons de mise en danger du bien de l’enfant», ajoute-t-il. Mais le Parlement avait décidé l’année dernière que le Conseil fédéral devait aller plus loin, faisant suite à une motion de 2019 de Christine Bulliard-Marbach (C/FR).