L’ensemble des partis suisses s’allient contre l’antisémitisme

Thierry Burkart (PLR/AG), Marco Chiesa (UDC/TI), Balthasar Glättli (Les Verts/ZH), Jürg Grossen (Vert’libéraux/BE), Mattea Meyer (PS/ZH), Gerhard Pfister (Le Centre/ZG), Lilian Studer (PEV/AG) et Cédric Wermuth (PS/AG) ont signé une lettre commune vendredi intitulée «Il n’y a pas de place pour l’antisémitisme en Suisse».

Cette lettre fait suite aux enquêtes menées par la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI): depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, les incidents antisémites se sont multipliés en Suisse: «C’est pourquoi il faut une réponse claire de tous les milieux sociaux», souligne la cohorte helvétique. Et de conclure: «C’est la tâche commune des autorités, des partis, des associations et de l’ensemble de la population d’agir avec courage contre les cas d’antisémitisme.»