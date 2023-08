Suisse: Les astuces de Temu alimentent la dépendance aux achats et au jeu

L'application chinoise de shopping Temu incite à acheter des produits dont on n'a pas vraiment besoin grâce à un marketing agressif et à la gamification.

Le site de e-commerce livre des produits en Suisse depuis juin. Et ses pratiques commerciales font débat. 20min/Anna Bila

Après Shein ou Ali Express, un nouveau fournisseur chinois à bas prix fait son entrée en Suisse. L'application, déjà téléchargée plus de 50 millions de fois rien que sur le Google Play Store, livre également des produits en Suisse depuis juin. Elle mise sur des prix de produits et de livraison extrêmement bas: une smartwatch est disponible pour douze francs, un lecteur de carte USB-C pour 1,50 franc.

Sur l'interface utilisateur de l'application, des décomptes de rabais sont affichés à plusieurs endroits. À chaque clic, de nouveaux produits sont proposés. L'application fonctionne avec un algorithme qui se souvient des produits que les clients regardent et propose de nouveaux produits sur cette base, tout comme Tiktok propose de nouvelles vidéos.



La gamification stimule l'envie de faire des achats chez Temu

De plus, des jeux sont intégrés à l'application, comme c'est le cas pour d'autres applications chinoises comme Ali Express. Ainsi, dès la première ouverture de l'appli, il est possible de tourner une roue de la fortune. Notre journaliste, auteur de cet article, et un collègue de la rédaction ont touché le jackpot au premier essai. Et ce n'est probablement pas un hasard. Selon Matthias Schu, spécialiste du commerce électronique, une stratégie claire se cache derrière cette approche: «Dans l'approche de gamification appliquée ici, il s'agit en premier lieu de garder les consommateurs encore plus longtemps dans l'application et de créer ainsi encore plus d'opportunités d'achat.»

Les éléments de jeu de hasard intégrés chez Temu fonctionnent surtout auprès des groupes cibles jeunes et enclins au jeu: «La gamification et les effets de raréfaction artificielle incitent à des achats spontanés et impulsifs. Ils éveillent la curiosité et activent le centre de récompense du cerveau», explique Darius Zumstein, chargé de cours et directeur du E-Commerce Lab de la ZHAW.

Décisions d’achats irrationnelles

C'est justement là que réside le danger de telles apps, estime Domenic Schnoz, directeur général du Centre pour la dépendance au jeu et autres addictions comportementales chez Radix: «La construction d'apps comme Temu est conçue de manière à ce que les utilisateurs ne prennent pas de décisions d'achat rationnelles.»

Pour les personnes concernées par la dépendance aux achats, un simple panneau de soldes ou une annonce d'action par haut-parleur constitue déjà un déclencheur: «Lorsque ces personnes ouvrent une app comme Temu, c'est comme si elles se trouvaient dans un centre commercial bondé de tels déclencheurs.» On est poussé à prendre une décision d'achat, ce qui se traduit par des achats impulsifs. On achète ainsi des produits dont on n'a pas vraiment besoin.

Le risque de dépendance ne fait qu’augmenter

Les jeux de hasard permettent aux clients de débloquer des réductions supplémentaires. C'est un facteur qui renforce l'utilisation de l'application de manière à ce que l'on dépense de l'argent au-delà de ses réels besoins. «Pour les accros aux jeux ou aux achats notamment, de telles fonctions peuvent être un puissant déclencheur.»

Selon Domenic Schnoz, Temu réunit plusieurs de ces facteurs d'addiction: «On peut supposer que le mélange d'éléments de jeux de hasard, de gamification et de rabais recèle un potentiel d'addiction encore bien plus grand.» Dans des groupes de thérapie, des personnes concernées auraient également déjà indiqué les applications de shopping comme étant la cause de leurs problèmes.