Les bibliothèques suisses sont surtout dirigées par des femmes

La Suisse compte 16,8 bibliothèques pour 100’000 habitants. Un prorata supérieur à celui des musées et des cinémas.

L’écart s’est creusé davantage au sein des bibliothèques publiques. Elles représentaient 95% du personnel occupant un poste de direction au sein des institutions publiques, contre seulement 5% d’hommes. Cela dit, la différence était plus réduite pour les bibliothèques scientifiques (ndlr: celles qui appartiennent également – ou uniquement – à une autre catégorie que «publique»): les hommes siégeaient 36% des postes directionnels.

Présentes davantage en ville

Ces bibliothèques «spécialisées» étaient davantage présentes dans les centres-villes (95%), qu’en agglomération et en zone rurale (5%). Les publiques, elles, étaient réparties de manière plus équilibrée au sein du territoire: 42% au centre-ville, 33% en agglomération et 25% dans les communes rurales.