Suisse: Les cyclistes bricolent de plus en plus leur vélo

Un boom des ventes de vélos et une surcharge des ateliers expliquent la hausse des réparations «do it yourself» en Suisse.

Remplacer une chambre à air, régler le jeu de direction ou encore changer des freins sont des activités normalement confiées à un atelier vélo. Mais elles s’invitent désormais au sein des ménages suisses: de plus en plus de cyclistes se lancent dans le «do it yourself» (ndlr: «fais-le toi-même») lorsqu’il s’agit de réparer son deux-roues. Ce phénomène s’illustre notamment par une hausse des commandes: en juillet 2023, le magasin en ligne Galaxus a vu ses ventes de pièces détachées et d’outils de réparation de vélos augmenter de plus de 70% par rapport à la même période en 2022. Et l’enseigne espère ne pas s’arrêter là, misant sur une nouvelle hausse de la demande dans les années à venir.