Suisse: Les évêques prennent des mesures d’urgence face aux révélations

En Suisse, depuis 1950, au moins 1000 personnes auraient été victimes d’abus sexuels commis par des membres de l’Église catholique romaine. Le chiffre, révélé il y a deux semaines par une vaste enquête menée à l’Université de Zurich, a fait l’effet d’une bombe au sein du clergé. D’autant plus que l’information est tombée seulement deux jours après la dénonciation de six évêques suisses impliqués dans des abus. Réunie en assemblée durant trois jours, la Conférence des évêques suisses (CES) entend prendre des mesures «pour renforcer le système d’écoute des victimes et apporter soutien et justice à toutes les familles concernées», a-t-elle affirmé dans un communiqué samedi matin.