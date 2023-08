Suisse: L'expérimentation animale est en constante hausse

«Le nombre d’animaux de laboratoire et la charge pesant sur les animaux doivent être réduits au minimum», écrit l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) sur son site web. Un principe qui est ancré dans la loi sur le bien-être des animaux. Néanmoins, les expérimentations particulièrement pénibles sont en augmentation, constate le «Tages-Anzeiger». En dix ans, le nombre d’expériences les plus éprouvantes pour les animaux (degré 3) a augmenté de 87%, passant de 13’807 à 25’752. Tous degrés de pénibilité confondus, en 2021, 574’673 animaux ont été utilisés pour des expériences. C’est presque autant d’animaux de laboratoire qu’il y a de vaches dans ce pays.