Les gameuses adeptes de foot sont de plus en plus nombreuses

Alors qu’en 2015 il comptait 11,54% de gameuses contre 88,46% de gameurs, le site recense en 2023 33,83% de joueuses et 66,17% de joueurs. De son côté, MediaMarkt Suisse donne les mêmes chiffres. «Il est impossible de garantir que chaque jeu vendu est joué par une femme. Mais, il y a cinq ans, le nombre d'acheteuses était encore faible et cette forte augmentation permet de conclure de manière assez fiable que beaucoup plus de femmes jouent à ces jeux», complète Tobias Heller, communicant chez Digitec Galaxus. On ignore en revanche la part de femmes ayant acheté la version dématérialisée du jeu.

«Je ne suis pas bonne perdante»

Selon des études, les filles représenteraient 46% des gameurs en Suisse. Un FIFA 23 sur quatre (édition de l’an dernier) avait été acheté par une femme. Selon Galaxus, ce jeu a été le plus populaire chez les 35 à 44 ans. Dans cette catégorie d’âge, la proportion d’acheteuses est la plus élevée, avec plus de 40%. En revanche, la tranche d’âge la plus jeune – jusqu’à 24 ans – présente la valeur la plus faible. Mais les sensations fortes sont là. «Ce qui me plaît, c’est le partage, quand j’y joue avec mon copain. On s’énerve mais c’est marrant. Par contre, je ne suis pas bonne perdante!», confie Cécile, 25 ans, très impressionnée par le réalisme du jeu vidéo.