Les hommes s’épilent le pubis pour le sexe mais pas que

D’après une enquête commanditée par Gillette, publiée mercredi (6 septembre 2023), «plus de 80% des hommes suisses» s’épilent (cire, crème dépilatoire, rasage ou tonte) le pubis, le scrotum, les cuisses, le périnée, l’anus, voire les fesses entières au moins une fois par mois. En fait, il faudrait plutôt parler des Suisses alémaniques puisque l’institut de sondage aytm n’a interrogé (juillet 2023) que 300 hommes âgés de plus de 16 ans, vivant outre-Sarine.

L’hygiène et le sexe

Le nouveau sondage réalisé en Suisse alémanique indique aussi pourquoi les mâles débroussaillent leurs parties intimes. L’hygiène (45%), les rapports sexuels (22%) et une meilleure confiance en soi (19%) sont les principales raisons. À ce stade, vous l’aurez compris, si la filiale de Procter & Gamble s’est penchée sur cette question, c’est qu’elle lance, en ce mois de septembre, une ligne de produits spécialement adaptés, Gillette Intimate. Outre une tondeuse et un rasoir, il y a aussi une crème à raser nettoyante 2 en 1 et une crème anti-irritation pour parvenir à la perfection au masculin (voir la vidéo ci-dessous, si vous avez moins de 30 ans).