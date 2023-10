Les seniors en Suisse arnaqués de près de 675 millions de francs par an

Ce qui «marche» le mieux et ce qui «rapporte» le plus

Dans le classement des abus les plus coûteux, on trouve en tête les professionnels qui abusent de leur position pour soutirer des biens ou de l’argent au senior. Cela «coûte» 255 millions de francs par année. Juste derrière, on trouve la mauvaise utilisation d’une procuration ou d’un accès e-banking (216 millions), puis les investissements frauduleux (47 millions), les factures pour un bien ou service jamais acheté (36 millions) et les marchandises et services à prix trop élevés (28 millions). Dans les tentatives d’abus qui touchent le plus de monde, on trouve la vente de services ou de marchandises non nécessaires (43,9%), les messages d’hameçonnage (28,8%), les fenêtres «Pop-Up» indiquant une infection informatique (27,1%), les marchandises et services à prix élevés (19,7%) et les fraudes à l’avance d’argent, comme l’héritage ou la loterie (17,4%).