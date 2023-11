Suisse: Les Vaudois pourront faire une 12e année d’école à Zurich

Le partenariat scellé en 2021 par les cantons de Vaud et de Zurich a porté ses premiers fruits. Par exemple, un nouveau format de camp forestier et bilingue autour du thème de la durabilité a été créé pour réunir des classes des deux cantons (secondaire 1). La signature d’une convention entre les services de la formation professionnelle des deux cantons a également permis de commencer les premiers échanges d’apprentis.

La possibilité de la 12e année linguistique a rencontré un franc succès dans le Pays-d’Enhaut (VD) et le Saanenland (BE), qui ont fait office de régions pilotes pour les échanges linguistiques depuis 2021. «Permettre à un jeune motivé d’apprendre une langue nationale en immersion est un cadeau et une chance, c’est une démarche pragmatique prometteuse», a souligné Frédéric Borloz. Le chef vaudois du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle s’est exprimé à l’occasion du lancement de la première Semaine nationale de l’échange. Vaud espère signer des accords similaires avec d’autres cantons ces prochaines années.