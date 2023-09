Suisse: Les Verts vont se lancer à l’assaut du Conseil fédéral

Alors que le Parti socialiste suisse vient de définir les modalités de la succession d’Alain Berset au Conseil fédéral le 13 décembre, les Verts sortent du bois à leur tour. Et ils tiennent absolument à entrer au gouvernement, font-ils savoir samedi, après une réunion à Neuchâtel en vue de la session d’automne. «Il est clair que le climat doit y être représenté. Il est urgent d’agir face au changement climatique et à ses conséquences», estiment-ils.

«Depuis 2019, les Verts ont gagné le droit à un siège au Conseil fédéral et prévoient de faire valoir ce droit lors des élections de renouvellement en décembre prochain. Ils préparent ces élections depuis un certain temps déjà», annoncent-ils dans un communiqué. Et de souligner: «une commission d’experts mène des entretiens avec différentes personnalités depuis longtemps».