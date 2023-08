Suisse: L’espérance de vie n’est pas le seul critère pour les retraites

Les Jeunes libéraux-radicaux ont déposé en été 2021 une initiative pour indexer automatiquement l’âge de départ de la retraite à l’espérance de vie en Suisse. Plus cette dernière serait élevée, plus la limite d’âge pour partir en pension serait repoussée, cela sans que les différents courants politiques s’en mêlent. Tant le gouvernement que le parlement ont recommandé de rejeter le texte. Le Conseil fédéral enfonce encore un peu plus le clou ce mercredi, rapport à l’appui.