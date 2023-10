L’heure de gloire des substituts au lait a tendance à se tasser

Cela faisait au moins cinq ans que la croissance n’avait plus été aussi faible: en 2022, les ventes totales de substituts végétaux au lait de vache ont augmenté de 2% par rapport à 2021, selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de l’agriculture fournis mercredi. «Cette augmentation est très faible, comparativement à celle observée en 2021», note une porte-parole. Cette année-là, elle était de +15% et elle même de +28% en 2020 par rapport à 2019.

Saisir la tendance au bon moment

À l’international, le marché est autant dynamique que turbulent. L’un des géants, la marque suédoise Oatly, a vu son action en bourse s’effondrer notamment parce que ses prévisions de croissance très ambitieuses n’ont pas été réalisées. C’est que les laits végétaux englobent différents produits. Chacun a son heure de gloire et les entreprises doivent anticiper et se placer sur les bons créneaux au bon moment. Le lait de soja a lancé la tendance, suivi par le lait d’amande. Aujourd’hui, c’est le lait d’avoine qui explose.

L’assortiment s’est fortement étoffé et devient un produit de consommation courante et non plus seulement une nouvelle tendance. Même le producteur de lait Emmi a lancé sa marque végane «Beleaf». Migros et Coop ont aussi les leur. «Ce n’est plus un produit de niche», commente Tristan Cerf. En France, les ventes se sont tassées après 2020 mais commencent à redécoller cette année. Le géant Danone, qui possède notamment la marque Alpro, est même en train de développer un produit de lait végane pour bébés.