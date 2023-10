L’importation d’un cannabinoïde inquiète les médecins suisses

Sur internet, il est plutôt aisé d’importer en Suisse des produits à base de HHC. Pourtant, cette substance, dont les effets sont similaires à ceux du cannabis «classique», est illégale dans notre pays depuis mars dernier . Une interdiction qui n’a pas vraiment freiné les consommateurs. En effet, selon Tabea Rüdin, porte-parole de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, des colis contenant ce produit sont régulièrement interceptés, généralement en provenance d’Allemagne où le HHC n’est pas réglementé par la loi.

Une situation qui alarme le toxicologue allemand Volker Auwärter, car le HHC n’a, pour l’heure, pas fait l’objet de tests cliniques. Ses conséquences sur la santé, potentiellement graves, ne sont donc pas reconnues. Et les quelques effets secondaires potentiels identifiés pour l’instant ne sont pas encourageants: nausées, vertiges et vomissements. Cette molécule de synthèse est également dangereuse pour la santé mentale, comme l’explique Thilo Beck, médecin-chef du service de psychiatrie du Centre de médecine de l’addiction de Zurich: «Cette drogue peut présenter des risques d’anxiété, de paranoïa, de dépression et de symptômes psychotiques.»