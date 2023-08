Suisse: L’inflation ne fait pas peur aux hauts revenus, bien au contraire

Une enquête de Comparis publiée jeudi montre que les plus aisés en Suisse sont peu préoccupés par les effets de l’inflation. «Nous constatons un écart entre les revenus: les hauts salaires ressentent à peine le renchérissement. Près de 10% déclarent même être plus à l’aise qu’en 2022», observe Michael Kuhn de Comparis, dans un communiqué.

«Mais les difficultés sont présentes dès la classe moyenne inférieure: sur les personnes avec un salaire brut maximal de 4000 francs par mois, deux sur trois disposent d’un pouvoir d’achat nettement plus faible qu’il y a un an», poursuit-il.

Différences hommes-femmes

Plus généralement, le trois-quarts des sondés considèrent que l’inflation est source de préoccupation. Le sujet arrive devant le changement climatique (68%) ou le risque d’une pénurie d’énergie en Suisse (53%). L’enquête montre que dans la classe moyenne (revenu entre 4000 et 8000 francs par mois), les prix pèsent aussi sur les budgets des ménages avec 52% de personnes estimant avoir perdu du pouvoir d’achat.

Des différences claires émergent entre les sexes: 55% des femmes déclarent être financièrement moins à l’aise qu’il y a un an, contre 45% des hommes. Ces divergences se sont aussi installées entre la ville et les régions rurales: en ville, 45% de la population déclare s’être appauvrie depuis 2022, contre 54% à la campagne et 55% en agglomération.