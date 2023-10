L’OTAN veut s’installer à Genève, les partis sont divisés

Vue aérienne de la Genève internationale, avec le quartier des Nations unies. TDG/Laurent Guiraud

Il fallait un œil averti pour repérer les velléités de l’OTAN à ouvrir une antenne à Genève. L’info est glissée au point N° 86 d’un communiqué de presse publié à l’issue d’un sommet de l’Organisation militaire, le 11 juillet, à Vilnius, relève ce mercredi le «Tages-Anzeiger».

«Nous étudions la possibilité d’établir un bureau de liaison à Genève afin de renforcer encore notre engagement auprès des Nations unies et des autres organisations internationales concernées», peut-on lire dans la note. Le journal alémanique parle d’une représentation assez légère, comptant un responsable et deux ou trois collaborateurs. Rien n’est encore signé, mais la Confédération confirme et précise que les autorités suisses sont en plein «préparatifs» en vue d’accueillir l’OTAN, moyennant le feu vert du Conseil fédéral.

Pas de lien direct avec Berne

Dans un rapport intermédiaire, le Conseil fédéral a déjà ouvert la porte à l’installation d’un tel bureau qui, dit-il, ne poserait pas de problème du point de vue de la neutralité. Explications d’un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères: «Un bureau de liaison de l’OTAN à Genève ne représente pas un bureau bilatéral de l’Alliance avec les autorités suisses, mais un bureau de liaison entre l’OTAN et les organisations internationales et non gouvernementales siégeant à Genève.»

Les réactions politiques sont divisées. Le PLR et le Centre saluent la venue possible de l’Alliance. Les libéraux-radicaux soutiennent un rapprochement de la Suisse avec l’OTAN, depuis le début de la guerre en Ukraine, les centristes parlent d’un renforcement de la Genève internationale. Le conseiller national écologiste genevois Nicolas Walder considère aussi que l’organisation a sa place: «Cela pourrait avoir un effet positif sur le respect du droit international humanitaire par les troupes de l’OTAN.» Au PS, on se dit «critique» face à ce projet alors que l’UDC s’y oppose, considérant qu’une Suisse «indépendante et neutre» ne doit pas devenir un site d’accueil d’alliance de défense militaire.