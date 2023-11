Suisse: L’UDC continue de miser sur son cheval de bataille: l’immigration

Lors de leur assemblée, organisée samedi à Alterswilen (TG), les délégués de l’UDC Suisse ont réaffirmé leur cheval de bataille: le contrôle de l’immigration. Le parti de droite entend «mettre fin au chaos de l’asile et expulser systématiquement les criminels étrangers». Via une pétition, lancée il y a quelques jours, ils réclament la réintroduction des contrôles à nos frontières. En parlant de frontières, le premier parti du pays veut une Suisse indépendante et neutre et refuse toujours tout rattachement à l’Union européenne.