Suisse: L’UDC, dont une campagne est raciste, crie à la censure

Intitulée «Nouvelle normalité?», une récente campagne de l’UDC pour les prochaines élections fédérales se présente sous la forme d’une série d’annonces. Sur chacune d’elles apparaissent des extraits de coupures de presse, triés sur le volet, relatant des faits divers allant du vol à l’agression et mentionnant systématiquement que les auteurs sont d’origine étrangère. Les textes sont accompagnés d’images montrant le plus souvent des hommes tenant des armes. Considérant cette campagne xénophobe, la Commission fédérale contre le racisme (CFR) a adressé le 25 septembre un courrier à l’UDC, lui conseillant de stopper ses publications.

Loin d’obtempérer, le plus grand parti de Suisse a non seulement poursuivi sa campagne, mais il s’est également fendu vendredi d’un communiqué dénonçant ce qu’il considère être de la censure. «La CFR s'en prend à la liberté d'expression avec des insinuations intolérables, en pleine campagne électorale», peut-on lire. La présidente de la CFR et ancienne conseillère nationale, Martine Brunschwig Graf (PLR), rétorque: «C’est tout le contraire! Si nous avons décidé d’adresser un simple courrier à l’UDC, pour la rendre attentive aux effets de sa campagne, à savoir le rejet et l’hostilité envers les étrangers, c’est certes pour lui demander de mettre fin à cette campagne, mais en laissant à ce parti toute la responsabilité de sa décision….»