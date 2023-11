Suisse: Macron à Berne: rare visite d’Etat d’un président français

La Suisse avait cueilli les autorités françaises à froid en annonçant son choix du F-35 américain de préférence au Rafale français pour moderniser son armée de l’air, un contrat de plus de 6 milliards d’euros. Berne avait déjà choqué toute l’Union européenne en mai 2021 en annonçant renoncer aux négociations d’un accord-cadre avec les 27, après des années de discussions. La page Rafale est désormais tournée et le gouvernement suisse a repris langue avec Bruxelles et se prépare à négocier une nouvelle fois avec la Commission.