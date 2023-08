Suisse: Manor supprimera 80 emplois au sein de son siège d’ici fin 2024

«La poursuite de la digitalisation sera un élément clé de notre succès avec des process et une organisation plus simples, plus agiles et plus efficients», indique Roland Armbruster, CEO de Manor, dans un communiqué paru lundi. L’enseigne de commerce de détail helvétique envisage une restructuration du personnel, notamment au sein de son siège. Ainsi, huitante postes dans les services centraux seront supprimés d’ici fin 2024.