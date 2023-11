Halloween gâché par le feu, les jets de pierres et d’oeufs

1 / 6 Police cantonale argovienne Police cantonale argovienne Police cantonale argovienne

En Suisse alémanique, les policiers n’auraient pas eu le temps de faire la quête des bonbons. Ils ont passé la nuit d’Halloween sur le terrain. À commencer par les agents argoviens, dont les effectifs avaient été renforcés, et qui ont enregistré environ 80 incidents. Certains ont entraîné des dommages matériels considérables. À Würenlingen, des inconnus ont jeté des pierres et des œufs sur deux cars postaux. Plusieurs vitres ont ainsi été brisées, occasionnant plus de 10'000 francs de dégâts. Il est possible que les mêmes auteurs aient visé une école et ainsi brisé une vitre.

Voiture de police attaquée

À Spreitenbach, c’est une voiture de police qui a été attaquée par un groupe d'environ 40 jeunes masqués. Ces derniers ont lancé des pierres et des œufs, avant de s’enfuir. Pare-brise et gyrophare du véhicule de police devront être remplacés. À proximité de l’école locale, une voiture a pris feu, et d’autres véhicules ont été endommagés par les flammes. Les dommages s'élèveraient à environ 60’000 francs. Des feux d'artifice pourraient être à l’origine du sinistre. Des conteneurs à déchets ont aussi brûlé à Aarau et Wohlen. Les malfrats n’ont pas été retrouvés.

Pas mieux dans le canton de Zurich, où les forces de l’ordre sont aussi intervenues à 80 reprises pour des lancers d'œufs contre des façades ou des déclenchements d’engins pyrotechniques.

Mêmes problèmes dans le canton de Zoug, avec une quinzaine d’interventions. Si la grande majorité des groupes d'enfants et de jeunes déguisés ont fait du porte-à-porte dans le calme, d’autres ont jeté des œufs contre des fenêtres, façades ou voitures. Plusieurs plaintes ont été déposées. La police a rappelé qu'une atteinte à la propriété peut avoir de graves conséquences, et que, par exemple, le nettoyage d'une façade couverte d'œufs peut coûter très cher. Mais le montant des dommages matériels causés ne peut pas encore être chiffré. Un des jeunes contrôlés avait un couteau sur lui. Il sera dénoncé.

Infractions malgré la prévention

En Suisse romande, la nuit d’Halloween a été beaucoup plus calme. La police valaisanne a rapporté des lancers d’œufs sur les façades. Celle-ci avait pourtant fait de la prévention sur Facebook. Elle mettait en garde contre les jeunes esprits farceurs: «Rappelez-vous que la vraie magie d'Halloween réside dans le rire et non dans les dégâts matériels!» Le message n’a pas passé partout.

Dans le canton de Vaud aussi, quelques incidents se sont produits. Des jets d'œufs ont été signalés à Prilly, Aigle et Lausanne. A Morges, «une personne a découvert des œufs sur la façade de sa maison ce matin (mercredi) et a porté plainte», relate Pascal Fontaine, porte-parole de la police. Au total, les forces de l’ordre ont procédé à une quinzaine d’interventions mineures. «Quelques ados ont été contrôlés et ramenés à leurs parents», détaille le communicant.

À Genève, «le bilan est plutôt positif», confie Tiffany Cudré-Mauroux, chargée de communication de la police. Un dispositif mobile a été mis en place de manière préventive. Les agents ont notamment été mobilisés vers 19h30 pour des tirs de pétard, près de l’école Le Corbusier, dans le secteur de Malagnou. Le reste de la soirée a été plutôt calme.