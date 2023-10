A la Migros, des panneaux publicitaires scrutent les clients

Les écrans sont munis de capteurs qui peuvent détecter le sexe et l’âge du chaland et, ainsi, cibler la publicité diffusée comme les annonceurs ont déjà la possibilité de le faire sur internet. Mais, à en croire les concepteurs, pas de quoi devenir parano: la protection des données est garantie, promet le patron de l’entreprise dans le quotidien alémanique. Aucune info personnelle n’est enregistrée et les caméras ne repèrent «que» des caractéristiques comme l’âge et le sexe. Les mouvements des clients dans les supermarchés ne sont pas non plus analysés, assure-t-on.