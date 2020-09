Les consommateurs sont-ils trompés sur la provenance de leur beurre? Cette question agite les internautes, les paysans et même le conseiller national Jacques Nicolet (UDC/VD), qui a déposé une question orale à ce sujet. En effet, la plaque de beurre de base vendue en grandes surface («Le Beurre») contient désormais un produit importé de l’Union européenne, puisque la consommation a tellement augmenté pendant le semi-confinement que la Suisse connaît désormais une pénurie.

Problème: au verso figure toujours la mention «Produit en Suisse», et l’adresse d’un fabriquant à Fribourg. «Nous avons déjà contacté l’Organisation sectorielle du beurre, qui a fait quelques ajustements», indique Coop. En effet, la croix suisse figurant habituellement sur l’article a disparu, et un tampon mentionne l’Union européenne. Pour Migros, cependant, ces indications sont suffisantes, puisque le beurre importé arrive sous forme de gros blocs et doit encore être découpé, ce qui est effectivement fait, en l’occurence, à Fribourg.