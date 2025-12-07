Un concessionnaire alémanique a décoré une voiture avec des guirlandes lumineuses colorées. Une tendance internationale.

Suisse : Parée de guirlandes lumineuses, cette voiture en met plein la vue

La Nissan et son éclairage de Noël multicolore ne passent pas inaperçus. Alfag Automobile AG

La voiture garée devant le garage Alfag Automobil AG à Weinfelden, dans le canton de Thurgovie, attire tous les regards en cette période de Noël. Avec ses centaines de petites lumières, elle brille de mille feux dans l'obscurité. Selon le gérant du garage, il faut une journée entière pour illuminer toute la voiture. «Les clients apprécient énormément notre décoration. Ils disent que ça leur procure du plaisir à chaque fois qu'ils passent devant», ajoute-t-il.

C'est la deuxième année consécutive que l'entreprise Alfag Automobil AG se donne tant de mal. L'entreprise s'est inspirée d'Instagram. «La tendance venait des États-Unis, nous avons trouvé ça cool et nous l'avons reproduite», explique le concessionnaire.

Rassemblement de voitures illuminées

La tendance est arrivée en Suisse au cours de l'hiver 2023. Elle serait originaire des États-Unis. Des guirlandes lumineuses de plus de cent mètres de long sont généralement collées sur les véhicules. Le tout est couronné par des clichés parfaits pour les réseaux sociaux. À Roosendaal, aux Pays-Bas, un Cars & Christmaslights Meeting a même eu lieu l'année dernière.