Compensations CO2 – Suisse «pionnière» pour toiletter ses stats avec des projets à l’étranger

Le Ghana va développer le solaire grâce à la Suisse (et un peu «pour» la Suisse)

On ne peut les compter deux fois

La Suisse vient de signer deux nouveaux contrats avec l’état caucasien et l’île caribéenne, qui viennent s’ajouter à ceux déjà conclus avec le Pérou, le Ghana et le Sénégal. Ainsi, la Suisse pourra se targuer d’avoir réduit «ses» émissions de CO₂ tout en les ayant en réalité réduit à l’étranger.

Pour éviter la triche, «les accords obligent les deux parties à utiliser une méthode qui prévient le double comptage des réductions d’émissions réalisées». Ainsi, la Géorgie et la Dominique ne pourront pas compter leurs réductions d’émissions dans leur propre bilan.

Sous le soleil du Ghana

«La Suisse envoie ainsi des signaux forts en faveur de la coopération internationale et de normes élevées en matière de protection de l’environnement. Elle joue le rôle de pionnière», constate l’Union suisse des arts et métiers, qui se félicite dans un communiqué de la signature de ces contrats. La Confédération rappelle que, en effet, le premier accord de ce type, au niveau mondial, a été signé entre la Suisse et le Pérou en octobre 2020.