Suisse: Plein emploi et pénurie de main-d’oeuvre provoquent du stress

Beaucoup veulent changer de job

Le baromètre publié jeudi constate aussi que plus de 820’000 personnes envisagent de changer d’emploi en raison du stress et des contraintes psychiques. «Ce ne sont pas la grippe ou les accidents du travail qui représentent le plus grand risque pour la santé, mais le stress. C’est un signal d’alarme absolu. Le nouveau Parlement est appelé à élaborer, au cours de la prochaine législature, des solutions pour protéger la santé des travailleurs et travailleuses et pour le bien de l’économie nationale et du marché du travail», déclare Adrian Wüthrich, président de Travail.Suisse.