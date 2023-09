Suisse: Pour les unis, rien ne remplace les cours en présentiel

Mercredi, des étudiants ont manifesté devant l’Uni de Berne pour revendiquer le podcasting systématique des cours. «Mes horaires de travail sont irréguliers et entraînent des collisions avec ceux de mes cours. S'il y avait plus de podcasts, je pourrais mieux réviser la matière que j'ai manquée», a argumenté un étudiant employé dans le social. «Je souffre d’un trouble du déficit de l'attention et de dyslexie. Ce serait un avantage pour moi de pouvoir revoir au calme les cours à la maison», a enchaîné une autre manifestante.

L’interactivité, nerf de la guerre

A Fribourg, on relève qu’«une formation de qualité ne se limite pas à la transmission de connaissances et de méthodes, mais qu’elle comprend aussi la capacité d'analyser, d'argumenter, de penser en réseau et de se confronter à d'autres opinions». Un exercice réalisable en présentiel uniquement. Enfin, du côté de Neuchâtel, on remarque encore que les étudiants qui viennent sur place obtiennent généralement de meilleurs résultats aux examens.