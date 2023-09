Près de neuf artistes suisses sur dix peinent financièrement

Près de la moitié des professionnels gagnerait entre 18’000 et 25’000 fr. par an. «Des personnes hautement qualifiées, la grande majorité ayant un master, doivent travailler dans la restauration et la vente pour pouvoir payer leurs factures. C’est du temps qui manque dans leur activité créative», souligne Salva Leutenegger. Et de surenchérir: «C’est une situation des plus honteuses pour un pays riche.» Qui plus est, plus d’un artiste sur deux n’a pas connu d’augmentation salariale entre 2018 et 2022.