Suisse: Près d’une personne sur dix se déclare électrosensible

Radiofréquences, micro-ondes, rayonnement infrarouge ou encore le réseau 5G: tant de sources de rayonnement non ionisant que l’on retrouve au quotidien. Avec l’évolution de la téléphonie mobile, le Conseil fédéral souhaite surveiller davantage l’influence des technologies de télécommunication sur la santé des individus et l’environnement. Pour cela, il souhaite prendre mieux en charge les personnes imputant leurs maux au rayonnement des applications électriques: depuis avril 2020, les patients peuvent se faire suivre par un spécialiste, en accord avec les indications du médecin de famille. Aujourd’hui, sept médecins sont formés en la matière et entre 5 et 10% de la population helvétique se déclare électrosensible.