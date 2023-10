Producteurs de patates en soucis: «Je n’ai jamais rien vu de tel»

Sale temps pour les pommes de terre! Cette année, la météo a été particulièrement rude pour les patates en Suisse. Un printemps trop humide a tout d’abord empêché la plantation des tubercules. Puis l’été et l’automne ont été extrêmement chauds et secs. Une conjoncture de facture qui fait craindre un manque d’environ 100’000 tonnes de pommes de terre suisses par rapport à la moyenne, indique l’Union suisse des producteurs de pommes de terre (USPPT). Au lieu de 350’000 tonnes, on pourrait ne récolter que 250’000 tonnes, rapporte l’«Aargauer Zeitung».