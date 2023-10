Davantage de conducteurs ivres sur les routes de Suisse

Après une sensible baisse des infractions liées à la conduite en état d’ébriété pendant la pandémie de Covid en Suisse, les compteurs tapent de nouveau dans le rouge en 2022. L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié, lundi, les chiffres des infractions pénales enregistrées l’an dernier. Constat: le nombre d’automobilistes pincés avec «une concentration qualifiée d’alcool dans le sang» (dès 0,8‰) a le plus progressé parmi les condamnations pour conduite en état d’incapacité, qui comprennent aussi la prise de drogues ou de médicaments.

En chiffres: on dénombre un peu moins de 8400 cas en 2021 et près de 10’500 l’année suivante. Cette évolution est à relativiser: le nombre de condamnations reste en dessous du niveau de 2019 et en nette baisse par rapport à 2008, première année prise en compte dans la statistique, où l’on dénombrait encore plus de 17’000 infractions de ce type.