Suisse: Rafales jusqu’à 126 km/h: la tempête Domingos met à quai la CGN

À peine la tempête Ciaran a-t-elle épuisé son souffle sur l’Europe que c’est au tour de Domingos de faire son apparition dans le ciel suisse. La France, qui déplore des morts et plusieurs blessés et qui a vu son réseau électrique dévasté, subit maintenant Domingos, qui a causé notamment des chutes d’arbres et complique les réparations. En Suisse, aucun dégât n’a encore été signalé, mais la CGN a interrompu nombre de ses courses par prudence. Aucun bateau ne circule entre Lausanne et Evian, et les croisières prévues au large de la Riviera ont été annulées.