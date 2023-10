Record d’Adieux aux Eglises catholique et protestante en Suisse

34’561 catholiques et 30’102 réformés ont quitté leur Eglise au cours des douze derniers mois dans tout le pays.

Présentée lundi à Saint-Gall, elle montre que 34’561 catholiques et 30’102 réformés ont quitté leur Eglise au cours des douze derniers mois dans tout le pays. Ceci, alors que 2021 avait déjà été qualifiée d’année noire, avec la défection de leur communauté de 34’182 catholiques et 28’540 réformés .

Des statistiques «dramatiques»

Les chercheurs saint-gallois supposent que les chiffres du futur seront encore plus «dramatiques», notamment à la suite des révélations des cas d’abus sexuels au sein de l’Eglise catholique, le 12 septembre dernier , par une étude l’Université de Zurich.

D’ailleurs, dans ce seul canton, plus de 3223 fidèles avaient quitté l’Eglise catholique après ces révélations. «Lorsqu'une raison est évoquée, il s'agit presque toujours des abus et de la dissimulation systématique», note d’ailleurs Simon Spengler, porte-parole des catholiques zurichois.

Moins de fidèles à cause de l’impôt

Rita Famos, la présidente de l'Eglise évangélique réformée de Suisse, indique ainsi dans le journal zurichois que ces chiffres ne peuvent pas être enjolivés: «Nous, les réformés, n’avons pas non plus réussi à stopper la baisse du nombre de membres – malgré l’égalité, la participation démocratique et une morale sexuelle éclairée.» Néanmoins, elle se dit convaincue que «notre société a précisément besoin d'une telle Eglise: mue par Dieu, engagée envers les hommes.»