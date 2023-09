Suisse: Référendum contre l’extension de l’autoroute à six voies

Les deux chambres fédérales ont approuvé vendredi un crédit de 14 milliards destiné à la gestion des autoroutes suisses, ainsi qu’à l’extension de l’autoroute A1 à six voies entre Lausanne – Genève et Berne – Zurich. L’Association transports et environnement (ATE) et l’association écologiste «actif-trafiC» ont de suite lancé un référendum contre ce projet dans l’après-midi.