Retirer son tatouage au laser, la tendance qui coûte cher

Si les tatouages sont en hausse depuis une quinzaine d’années, les détatouages commencent à se répandre en Suisse. 24heures/Odile Meylan

Les vidéos de détatouage au laser font un carton sur les réseaux. Fin août 2023, le hashtag «detatouage» recense près de 40’000 publications sur Instagram. En Suisse romande aussi, la pratique se répand. Bénédicte Cellier, responsable à la Clinique du lac à Genève voit deux raisons principales à cette tendance: «La pratique est de plus en plus connue et les prix ont diminué ces dernières années.» Les tarifs varient en fonction du tattoo. A titre d’exemple, se faire retirer un tatouage à l’encre noire de la taille d’une balle de ping-pong peut coûter jusqu’à 1’200 francs. Soit une dizaine de séances à 120 francs, réparties sur un an et demi. C’est presque dix fois supérieur à la facture du tatoueur.

Julie (nom d’emprunt) a, elle, déboursé six fois le prix de son tatouage pour se le faire retirer. «Le résultat est mitigé, car le tatouage est encore visible, même s’il est très éclairci.» Selon elle, il faut être conscient des implications d’un tel traitement: «Il s’agit d’un long processus, très, très coûteux. Il ne faut pas hésiter à mettre le prix et à bien se renseigner au préalable. Cela nécessite aussi de ne pas se baigner pendant 2 semaines, de faire attention au soleil et d’appliquer une crème.»

L’encre continue de couler à flots

Bénédicte Cellier évoque une clientèle très diverse. «On a des jeunes qui viennent de se faire un tatouage et qui veulent déjà l’enlever, comme des personnes de la cinquantaine qui retirent des tatouages qu’ils ont depuis longtemps». Même constat à la RIVIERA Clinic de Lausanne: «Notre patientèle de détatouage vient de tous les milieux sociaux. Elle est âgée plutôt de 20 à 45 ans et possède en général plusieurs tatouages.» Mais un nouveau profil émerge de plus en plus: les jeunes qui arborent des tatouages «maison», qui ont explosé pendant le Covid-19. Ceux-ci ont souvent été mal faits, avec du matériel amateur.

Philippe Mülhauser, responsable de l’Association des tatoueurs professionnels, conseille aux futurs tatoués de s’adresser à un pro pour éviter de regretter son passage sous l’aiguille: «Nous refusons le tatouage des prénoms de partenaire. Nous faisons également une projection dans le temps avec nos clients qui désirent des tatouages trop voyants en essayant de les conseiller au mieux dans le cas où ce dernier pourrait porter préjudice à un éventuel poste de travail par exemple.»