Suisse romande: Accusé dans une affaire, le vicaire général s’est mis en retrait

Mgr Morerod va mieux

L’évolution de l’état de santé de Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, est positive. A la suite d’un saignement intracrânien dû à un accident il y a plusieurs mois, il avait subi une intervention chirurgicale d’urgence le 13 septembre. Il est aujourd’hui en convalescence et la reprise de ses activités devrait avoir lieu dès la mi-octobre au plus tôt.