Suisse romande: Agents CFF à bout face aux supporters de foot

«On n’en peut plus des déprédations, des agressions verbales et physiques, soupire Anthony Rizzo, président de la section genevoise d u Syndicat du personnel des trains. On a fait une consultation dernièrement, tous les collègues disent la même chose: il faut que cela s’arrête.» Les violences et le vandalisme dont font régulièrement preuve des ultras lorsqu’ils se déplacent en train pour suivre leur équipe de football - comme en gare de Morges (VD) en mai dernier - font aussi réagir le Syndicat du personnel des transports (SEV). Il réclame des mesures de la part des CFF, mais aussi de la part de la Swiss Football League et des clubs.