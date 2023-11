Suisse romande: Après Genève, la Basse-Ville de Fribourg en alerte crue

Les intempéries ont aussi eu des répercussions sur le trafic ferroviaire. Mercredi matin, les CFF indiquent que la ligne entre Palézieux et Payerne (VD) est totalement interrompue entre Ecublens et Moudon. Tous les trains sont supprimés et des bus de remplacement circulent au moins jusqu’à midi. Hier soir, le trafic a aussi été impacté entre St-Maurice et Monthey (VS).