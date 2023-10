Suisse romande: Beaucoup de pollen dans l’air, mais peu de rhume des foins

«Ce matin, ma moto était jaune, tout comme le scooter de mon fils», s’étonne un Vaudois. Et, plus tard ce mardi, c’est l’ordinateur du soussigné qui indiquait sous forme d’alerte: «Présence de pollens élevée!» Néanmoins, l’app Pollen-News, créée pour que les allergiques puissent savoir en temps réel quels sont les pollens dans l’air en Suisse et en quelles quantités, restait étonnamment muette. «Dans notre pays, sept plantes seulement (noisetier, aulne, frêne, bouleau, hêtre, chêne et graminées) sont responsables d'environ 95% des allergies au pollen et l'application Pollen-News ne tient compte que de celles-ci. Parallèlement, il existe toutefois des types de pollen, par exemple d'épicéa ou actuellement de cèdre, qui produisent temporairement de grandes quantités de pollen. Ils sont très visibles, mais ne sont pas allergènes et ne jouent donc aucun rôle pour les personnes allergiques», explique Roxane Guillod, experte chez aha! Centre d'Allergie Suisse.