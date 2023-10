Bataille entre adeptes du béton et ceux du bois en Suisse romande

Dans un contexte de démographie galopante et de défi environnemental, l’abattage d’arbres suscite autant de divergences que de crispations et d’émotions. Un peu partout en Suisse romande, partisans du béton et fans du bois se livrent à un bras de fer. Il y a un mois, c’est par voie référendaire que les citoyens de Blonay-St-Légier ont balayé à 66,3% un projet immobilier qui prévoyait huit immeubles de 71 appartements. «Le risque d’abattage des arbres est un des éléments ayant motivé ce rejet massif. Aujourd’hui, la population est consciente que la mise en place d’infrastructures doit se faire de manière raisonnée et écoresponsable», soutient Claude Schwab, membre du comité référendaire.

Jusqu’au Tribunal fédéral

Bras de fer aussi à Pully, où le destin d’un projet immobilier de douze villas sur un terrain de plus d’un hectare, abritant une centaine d’arbres se joue dans les salles d’audience des tribunaux. Le plus récent épisode remonte à septembre dernier mais il ne sera pas le dernier. L’arrêt du Tribunal cantonal a redimensionné le projet en le délestant de trois villas. Mais l’Association Pour un Urbanisme Harmonieux et Imaginatif (PUHI) appuie deux citoyennes qui ont dit niet au projet depuis 2019. Ils ont décidé de faire recours au Tribunal fédéral. «A l’heure du réchauffement climatique et du renforcement de la protection de la nature y compris en ville, de tels projets immobiliers ne sont plus en adéquation avec les priorités environnementales. Un changement de mentalité en matière de construction et une densification inclusive et respectueuse du vivant sont devenus indispensables», revendique l’association PUHI.