Lausanne-Fribourg-Berne: Suisse romande «définitivement décrochée» par une décision des CFF

Trop inconfortable

Une technologie, la compensation du roulis, devait permettre de gagner cinq minutes de trajet entre Lausanne et Berne. Un peu plus de 32 millions avaient été investis par les CFF pour tester et, éventuellement à terme, équiper les trains duplex des moyens nécessaires pour rouler plus vite. Or, «les CFF ne vont pas investir davantage», annonce la compagnie vendredi.