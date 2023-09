Des agrumes vaudois dans un resto péruvien

L’agrumiculteur Niels Rodin et le Yakumanka, à Genève, s’associent pour créer un pop-up original, La table des agrumes. Plats et cocktails ont été conçus pour sublimer ces fruits de saison.

Le grand public ne le sait pas: le yuzu, le citron caviar, la main de Bouddha et le combava poussent à Borex (VD), dans les serres de Niels Rodin. En revanche, sa production, confidentielle et rare, est bien connue des chefs (Anne-Sophie Pic, Andreas Caminada sont clients) et des mixologues de Suisse. Aujourd’hui, le fournisseur va plus loin et, pour la première fois de sa carrière, prend part à la création du menu d’un restaurant. En l’occurrence, le Yakumanka, spécialiste de la gastronomie péruvienne, à l’hôtel Mandarin Oriental à Genève, qui a conçu un pop-up, nommé La table des agrumes (jusqu’au 20 décembre). Il est niché dans un espace en retrait dans la salle, un peu caché (capacité de 4 à 10 convives). La collaboration est aussi originale qu’évidente. «J’ai une tendresse particulière pour la cuisine péruvienne, notamment parce qu’elle est influencée par la cuisine japonaise, raconte Niels Rodin. Nous cultivons beaucoup d’agrumes japonais, cela avait donc du sens.»

Ceviche de thon rouge agrémenté de feuilles d’oxalis et de combava. Clément Siriey

L’agrumiculteur n’avait jamais travaillé avec cet établissement: «J’étais fou de joie quand on m’a approché. La collaboration avec le chef Daniel Galvez Estrada a été un moment magique. Il est venu visiter la ferme, en août, pour goûter des fruits et tester des saveurs. C’était un brainstorming à deux.» L’élaboration de la carte a pris un mois. «Elle évoluera en raison de la saisonnalité. En ce moment, c’est le citron caviar. Fin septembre, ce sera la mandarine Satsuma qui est verte à l’extérieur, orange et sucrée à l’intérieur», glisse Niels Rodin. Et d’ajouter: «Chaque assiette met en avant un agrume, pas plus, parce que chacun a sa propre puissance.» Cela se traduit par un ceviche de thon rouge où l’on vient délicatement râper un zeste de combava. Il y a aussi un maigre, cuit en papillote dans une feuille de curcuma, agrémenté de feuilles de tagète passion et de citron jaune.

«Ce sont des fruits d’automne et d’hiver»

Niels Rodin est intarissable quand il parle des agrumes et pourfend certaines idées reçues, en particulier, liées à la saison où il convient de les consommer. «Foncièrement, ce sont des fruits d’automne et surtout d’hiver. Chaque variété a une période de récolte qui dure entre trois et cinq semaines. Ainsi, le citron vert qui sert à la préparation du ceviche n’est pas disponible toute l’année. Hors saison au Pérou, on utilise un fruit de la passion qui a la forme d’une banane. Son acidité, quand il n’est pas mûr, remplace le citron.» Ces particularités alimentent la créativité. «Au Japon et au Pérou, on emploie souvent des agrumes pas mûrs pour apporter des notes différentes. C’est pourquoi, je propose aux professionnels de les considérer à différents stades de maturité. Anne-Sophie Pic, par exemple, m’avait demandé d’en garder sur l’arbre pour qu’ils soient en surmaturité totale en été. C’est une démarche exclusive, un peu folle, qui conduit à 90% de perte, mais permet de découvrir des saveurs incomparables.»

Maigre en papillote (feuille de curcuma) et sa sauce au citron caviar. Clément Siriey