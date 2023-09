Avec des dizaines de cookies par minute, nos app se régalent 

«Transporter les passagers plutôt que les surveiller»

La presse romande (dont «20 minutes») est particulièrement concernée. Plus surprenant, selon la FRC, les CFF sont aussi épinglés. La compagnie partage les données à des fins de marketing et de ciblage publicitaire avec Google et Adform, un acteur européen majeur de la collecte de données. Des pratiques que fustige Jean Busché, responsable nouvelles technologies à la FRC. «L’implication d’acteurs tiers, qui plus est de «data brokers», n’est simplement pas justifiable pour une entreprise dont le but est de transporter des voyageurs, et non de les surveiller.»