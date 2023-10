Prestige: Le GoldenPass Express classé parmi les plus luxueux du monde

Être cité dans le «National Geographic» est sans conteste un honneur qu’il convient de savourer. Surtout quand on apparaît en tête d’une liste restreinte établie par le magazine. C’est ce qui est arrivé lundi au GoldenPass Express, placé en tête des six trains les plus luxueux du monde, devant des monuments tels que le Royal Scotsman, en Écosse, ou l’Orient Express La Dolce Vita, en Italie. La revue souligne le confort du train suisse, la beauté des paysages qu’on peut admirer sur le trajet entre Montreux (VD) et Interlaken (BE) et les menus savoureux servis en classe Prestige. Pour s’offrir cette prestation, il faudra débourser 128 francs par personne pour un aller simple, tarif qui ne comprend pas le repas. Si on choisit la formule caviar et champagne, il faudra rajouter 89 francs à l’addition.