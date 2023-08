«Le Neuchâtel» percute cinq bateaux à Yverdon-les-Bains

Le Neuchâtel est un bateau emblématique de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

«C’était un samedi. Il y a eu un grand bruit. Mais depuis, c’est le silence total. Je n’ai rien vu dans les journaux et les vidéos de l’accident qui étaient sur les réseaux sociaux ont été dépubliées.» Témoin d’un accident de navigation survenu il y a trois semaines, une Yverdonnoise a signalé qu’un bateau à vapeur avec des voyageurs a percuté cinq bateaux amarrés sur la Thièle.

«C’est un copain qui m’a appelé pour m’avertir que mon embarcation avait été endommagée par un bateau de la LNM. Plus tard, j’ai aussi reçu un courriel et un appel téléphonique de la compagnie de navigation. L’expert qui doit évaluer les dégâts est en vacances», a réagi un propriétaire contacté par 20 minutes.

«Des bateaux sont amarrés à côté de l’embarcadère, ce qui rend plus étroite la largeur du canal de la Thièle qui est aussi sujet à des courants. En plus, le bateau à vapeur est moins aisément navigable», a commenté Jean-Luc Rouiller, directeur de la LNM Navigation SA. «Nos bateaux font quelque 90’000 km par an. Nous dénombrons une à deux touchettes par an», a-t-il poursuivi.