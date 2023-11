Suisse romande: L’évêque Morerod reprend peu à peu ses fonctions

Voilà plus de deux mois que Monseigneur Morerod, responsable du plus grand diocèse de Suisse romande, a été hospitalisé d’urgence pour une intervention chirurgicale. En cause, un saignement crânien, consécutif à une chute à vélo, qui avait formé des hématomes près de son cerveau. Mais depuis le 20 octobre dernier, l’évêque de Lausanne, Fribourg et Genève a repris «progressivement» ses fonctions, comme nous l’apprend vendredi «24 heures». «Les médecins me recommandent de rester prudent et de me reposer», précise-t-il toutefois.