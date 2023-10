Suisse romande: Plus de 420 postes de travail biffés par la Poste

Ce n’est vraiment pas Noël dans le monde du travail en Suisse. Les annonces de restructurations et de licenciements massifs se suivent et se ressemblent. Après la décision de TX Group de supprimer quelque 28 postes sur une centaine chez 20 minutes, la Poste aussi se signale par une annonce de dégraissage. Quelque 422 salariés sur un total de 4000 collaborateurs vont perdre leur emploi chez Direct Mail Company (DMC), une filiale du géant jaune qui s’occupe principalement de la distribution de contenus publicitaires. Près de 200 départs concernent le site de DMC à Bussigny, 150 au Grand-Lancy, et 60 à Fribourg.